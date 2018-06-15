Эль-Шенави стал лучшим футболистом матча между Египтом и Уругваем

ФИФА определилась с лучшим игроком матча Египет - Уругвай.

Им стал вратарь Египта Ахмед эль-Шенави. Напомним, что голкипер совершил шикарный сэйв в моменте удара Кавани.

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