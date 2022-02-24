Эланга установил два рекорда в матче "Атлетико" - "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Эланга вписал своё имя в историю Лиги Чемпионов по итогам первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Атлетико" (1:1).

Благодаря голу в ворота "матрасников" игрок "красных дьяволов" обновил сразу два рекорда главного еврокубка.

Эланга стал самым молодым автором гола "МЮ" в плей-офф ЛЧ. Его результат - 19 лет и 302 дня.

Также он стал самым молодым шведом, отличившимся в Лиге Чемпионов, превзойдя достижение Раде Прица (20 лет и 88 дня).

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