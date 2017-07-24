Элбер: "С Хамесом "Бавария" может выиграть Лигу Чемпионов"
Бывший нападающий "Баварии" Элбер высказался о решении мюнхенского клуба арендовать колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.
"Хамес - сильный футболист. Надеюсь, он сможет оправдать наши надежды. В "Реале" у него было мало шансов проявить себя, так что надо запастись терпением. Если Хамес будет играть так же, как на ЧМ-2014, значит "Бавария" получила суперигрока. С колумбийцем в составе мы можем выиграть Лигу Чемпионов" - приводит слова Элбера Abendzeitung.
Напомним, что "Бавария" арендовала Хамеса на два года с правом выкупа.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|82
|2
|РБ Лейпциг
|34
|67
|3
|Боруссия Дортмунд
|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
|49
|7
|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25