Элбер: "С Хамесом "Бавария" может выиграть Лигу Чемпионов"

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Элбер: "С Хамесом "Бавария" может выиграть Лигу Чемпионов"

Бывший нападающий "Баварии" Элбер высказался о решении мюнхенского клуба арендовать колумбийского полузащитника Хамеса Родригеса.

"Хамес - сильный футболист. Надеюсь, он сможет оправдать наши надежды. В "Реале" у него было мало шансов проявить себя, так что надо запастись терпением. Если Хамес будет играть так же, как на ЧМ-2014, значит "Бавария" получила суперигрока. С колумбийцем в составе мы можем выиграть Лигу Чемпионов" - приводит слова Элбера Abendzeitung.

Напомним, что "Бавария" арендовала Хамеса на два года с правом выкупа.

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