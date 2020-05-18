Элбер высказался о шансах Неймара стать лучшим игроком в мире

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Элбер высказался о шансах Неймара стать лучшим игроком в мире

Экс-нападающий сборной Бразилии Элбер объяснил, почему его соотечественник Неймар не сможет стать лучшим игроком в мире в составе ПСЖ.

"Думаю, Неймар, уходя из "Барселоны", очень плохо повёл себя. Он говорил, что намерен покинуть клуб, чтобы стать лучшим в мире. Но это невозможно, играя за ПСЖ. Для этого нужно выступать за команду, способную выиграть Лигу Чемпионов. Мне кажется, в ближайшие три-четыре года ПСЖ это точно не светит", - приводит слова Элбера Goal.com.

Напомним, что 28-летний Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

После трансфера форвард заявлял, что покинул "Камп Ноу", чтобы "выйти из тени Месси".

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