Элбер высказался о шансах Неймара стать лучшим игроком в мире
Экс-нападающий сборной Бразилии Элбер объяснил, почему его соотечественник Неймар не сможет стать лучшим игроком в мире в составе ПСЖ.
"Думаю, Неймар, уходя из "Барселоны", очень плохо повёл себя. Он говорил, что намерен покинуть клуб, чтобы стать лучшим в мире. Но это невозможно, играя за ПСЖ. Для этого нужно выступать за команду, способную выиграть Лигу Чемпионов. Мне кажется, в ближайшие три-четыре года ПСЖ это точно не светит", - приводит слова Элбера Goal.com.
Напомним, что 28-летний Неймар выступал за "Барсу" с 2013 по 2017 год, после чего ушёл в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.
После трансфера форвард заявлял, что покинул "Камп Ноу", чтобы "выйти из тени Месси".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13