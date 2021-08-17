"Эльче" и "Атлетик" поделили очки в 1-м туре Ла Лиги

Теги эльчеатлетик бильбао

"Эльче" и "Атлетик" поделили очки в 1-м туре Ла Лиги

Фото твиттер Ла Лиги 

В рамках 1-го тура чемпионата Испании "Эльче" и "Атлетик" из Бильбао сильнейшего не выявили.

Счёт в матче так и не был открыт - в итоге зафиксирована нулевая ничья.

"Эльче" – "Атлетик" - 0:0

"Эльче": Касилья, Бигас, Роко (Диего Гонсалес, 62), Верду, Мохика, Хосан (Паласиос, 82), Марконе, Фидель, Гути (Моренте, 82), Милья (Каррильо, 71), Бойе.

"Атлетик": Агирресабала, Де Маркос (Лекуэ, 53), Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 76), Венседор (Саррага, 82), Сансет (Вильялибре, 75), Беренгер, Уильямс, Муниаин (Уильямс, 82).

Не пропустите: "Вильярреал" не смог одолеть "Гранаду" в 1-м туре Ла Лиги. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 16 августа

Главные новости дня: 16 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов