"Эльче" и "Атлетик" поделили очки в 1-м туре Ла Лиги

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В рамках 1-го тура чемпионата Испании "Эльче" и "Атлетик" из Бильбао сильнейшего не выявили.

Счёт в матче так и не был открыт - в итоге зафиксирована нулевая ничья.

"Эльче" – "Атлетик" - 0:0

"Эльче": Касилья, Бигас, Роко (Диего Гонсалес, 62), Верду, Мохика, Хосан (Паласиос, 82), Марконе, Фидель, Гути (Моренте, 82), Милья (Каррильо, 71), Бойе.

"Атлетик": Агирресабала, Де Маркос (Лекуэ, 53), Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 76), Венседор (Саррага, 82), Сансет (Вильялибре, 75), Беренгер, Уильямс, Муниаин (Уильямс, 82).

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