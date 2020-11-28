"Эльче" и "Кадис" не выявили сильнейшего в матче 11-го тура Примеры
В рамках 11-го тура испанской Примеры "Эльче" и "Кадис" расписали ничью со счётом 1:1.
Лукас Бойе вывел вперёд хозяев поля на 38-й минуте, а в конце тайма получил красную карточку. Гости воспользовались численным преимуществом и после перерыва отыгрались - гол в активе Альваро Хименеса.
"Эльче" – "Кадис" - 1:1
Голы: 1:0 – 38 Бойе, 1:1 – 55 Хименес.
"Эльче": Бадия, Верду, Хосема, Барраган, Диего Гонсалес, Луисми (Гути, 57), Марконе (Мфулу, 90), Моренте, Милья, Каррильо (Фидель, 57), Бойе.
"Кадис": Ледесма, Эспино, Фали Хименес (Алькала, 58), Карселен, Маркос Мауро, Искьердо (Переа, 21), Йонссон, Сальви Санчес (Адеканье, 67), Алекс Фернандес (Бодижер, 67), Малбашич (Помбо, 58), Хименес.
Удаление: Бойе (45).
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