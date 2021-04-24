"Эльче" минимально победил "Леванте" в 32-м туре Ла Лиги
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 32-го тура чемпионата Испании "Эльче" дома выиграл у "Леванте" со счётом 1:0.
Победный гол на 32-й минуте забил аргентинец Лукас Бойе.
"Эльче" – "Леванте" - 1:0
Гол: 1:0 – 32 Бойе.
"Эльче": Гассанига, Диего Гонсалес, Кальво, Паласиос, Мохика, Гути, Пьятти (Мфулу, 83), Марконе, Фидель (Хосема, 90), Моренте (Хосан, 70), Бойе (Мигель Анхель, 90).
"Леванте": Фернандес, Постиго, Коке (Мелеро, 57), Везу, Робер (Сон, 56), Барди, Мальса, Де Фрутос (Дуарте, 79), Клерк, Рохер Марти (Леон, 79), Моралес (Дани Гомес, 56).
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