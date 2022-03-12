"Эльче" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге

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"Эльче" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге

Фото: инстаграм "Эльче"/Автор неизвестен

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Эльче" на выезде обыграл "Гранаду" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале встречи забил Фидель.

"Эльче", набрав 32 очка, вышел на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. "Гранада" с 25 очками осталась на 17-й позиции.

"Гранада" - "Эльче" - 0:1 (0:1)
Гол: Фидель, 11 - 0:1

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