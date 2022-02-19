"Эльче" обыграл "Райо" в Ла Лиге. Победный гол забил Понсе

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"Эльче" обыграл "Райо" в Ла Лиге. Победный гол забил Понсе

Фото: инстаграм Ла Лиги\Автор неизвестен

"Эльче" - "Райо" - 2:1

Голы: Фран Гарсия, 53 - 0:1, Каррильо, 77 - 1:1, Понсе, 84 - 2:1.

"Эльче" - Бадия, Барраган (Хосан, 67), Бигас, Роко, Мохика, Фидель (Понсе, 67), Маскарель (Кике Перес, 62), Гути (Марконе, 62), Моренте, Каррильо, Милья.

"Райо" - Зидан, Балиу, Савельич (Суарес, 80), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Сисс, 80), Оскар Валентин (Бебе, 86), Трехо, Гвардиола (Силла, 70), Паласон (Фалькао, 85).

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