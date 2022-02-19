"Эльче" обыграл "Райо" в Ла Лиге. Победный гол забил Понсе
Фото: инстаграм Ла Лиги\Автор неизвестен
"Эльче" - "Райо" - 2:1
Голы: Фран Гарсия, 53 - 0:1, Каррильо, 77 - 1:1, Понсе, 84 - 2:1.
"Эльче" - Бадия, Барраган (Хосан, 67), Бигас, Роко, Мохика, Фидель (Понсе, 67), Маскарель (Кике Перес, 62), Гути (Марконе, 62), Моренте, Каррильо, Милья.
"Райо" - Зидан, Балиу, Савельич (Суарес, 80), Катена, Фран Гарсия, Гарсия, Комесанья (Сисс, 80), Оскар Валентин (Бебе, 86), Трехо, Гвардиола (Силла, 70), Паласон (Фалькао, 85).
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|Команда
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14