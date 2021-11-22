"Эльче" уволил главного тренера

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"Эльче" уволил главного тренера

Фото сайт "Эльче"

"Эльче" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Франа Эскрибы.

56-летнего специалиста уволили из-за неудовлетворительных результатов в текущем сезоне.

"Эльче" набрал 11 очков в 14 турах Ла Лиги и находится в зоне вылета.

Эскриба возглавлял команду с февраля этого года.

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