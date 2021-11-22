"Эльче" уволил главного тренера
Фото сайт "Эльче"
"Эльче" на своём официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Франа Эскрибы.
56-летнего специалиста уволили из-за неудовлетворительных результатов в текущем сезоне.
"Эльче" набрал 11 очков в 14 турах Ла Лиги и находится в зоне вылета.
Эскриба возглавлял команду с февраля этого года.
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