Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба
"Гент" проявляет интерес к узбекистанскому нападающему "Ростова" Элдору Шомуродову, сообщает Sport24.
По сведениям издания, бельгийский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры о его покупке.
В нынешнем сезоне 25-летний Шомуродов провел за "Ростов" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с ростовским клубом рассчитан до лета 2024 года.
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|Шарлеруа
|29
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|Антверпен
|29
|53
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|Стандард Льеж
|29
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|6
|Мехелен
|29
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|7
|Генк
|29
|44
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|Андерлехт
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|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
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|Сент-Трюйден
|29
|33
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|Эупен
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|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
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|22
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|Ред Стар Ваасланд
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|20