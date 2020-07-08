Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба

"Гент" проявляет интерес к узбекистанскому нападающему "Ростова" Элдору Шомуродову, сообщает Sport24.

По сведениям издания, бельгийский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры о его покупке.

В нынешнем сезоне 25-летний Шомуродов провел за "Ростов" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с ростовским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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