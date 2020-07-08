Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба

Теги гентростовтрансферыэльдор шомуродов

Элдор Шомуродов получил предложение от европейского клуба

"Гент" проявляет интерес к узбекистанскому нападающему "Ростова" Элдору Шомуродову, сообщает Sport24.

По сведениям издания, бельгийский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и уже начал переговоры о его покупке.

В нынешнем сезоне 25-летний Шомуродов провел за "Ростов" 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с ростовским клубом рассчитан до лета 2024 года. 

Не пропустите: "Краснодар" нацелился на Алексея Миранчука. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" определился с новым генеральным директором

"Спартак" определился с новым генеральным директором

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов