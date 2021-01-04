Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом матча Серии А

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Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом матча Серии А

Узбекистанский нападающий "Дженоа" Элдор Шомуродов признан лучшим футболистом матча 15-го тура чемпионата Италии с "Лацио" (1:1).

Шомуродов вышел на поле на 58-й минуте и отдал голевую передачу, которая помогла его команде избежать поражения. За это хавбек получил оценку 7,0.

В нынешнем сезоне 25-летний Шомуродов провел за "Дженоа" 10 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Напомним, что ранее форвард выступал за "Ростов".

Не пропустите: Бывший нападающий "Ростова" Шомуродов стал отцом. | http://soccernews.ru 
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