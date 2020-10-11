Эльдор Шомуродов рассказал, почему он отказался бы от перехода в "Зенит"

Теги дженоаэльдор шомуродовзенит санкт-петербург

Эльдор Шомуродов рассказал, почему он отказался бы от перехода в "Зенит"

Узбекистанский нападающий "Дженоа" Эльдор Шомуродов рассказал, что он отказался бы от перехода в "Зенит", даже если бы у него было предложение от петербургского клуба.

"Если бы "Зенит" перебил предложение "Дженоа", то я бы все равно поехал в Италию. Я с самого начала твердил своему агенту: сначала Европа, а потом все остальное. У меня ведь давно были варианты с Катаром, Саудовской Аравией и Китаем, но я их даже не рассматривал. Деньги - не главное", - приводит слова Шомуродова Sport24.

25-летний Шомуродов перешел в "Дженоа" за 7,5 миллионов евро. Форвард подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. Ранее он выступал за "Ростов", за который провел 91 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач.

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