"Элдора ждет большое путешествие". Президент "Ростова" - о переходе Шомуродова в "Дженоа"

Президента "Ростова" Арташес Арутюнянц высказался по поводу трансфера Эльдора Шомуродова а "Дженоа".

"После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба "Дженоа". Уверен, что Элдора ждет большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом "Ростова", поэтому спустя годы могу сказать, что Элдор - умный, скромный и хороший человек в том числе вне футбольного поля", - цитирует Арутюнянца официальный сайт клуба.

Ожидается, что 25-летний узбекистанец после прохождения медобследования заключит с "Дженоа" контракт на четыре года.

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