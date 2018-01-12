Эллардайс: "Было бы хорошо подписать Уолкотта в "Эвертон"

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Эллардайс: "Было бы хорошо подписать Уолкотта в "Эвертон"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс подтвердил информацию об интересе клуба к нападающему "Арсенала" Тео Уолкотту.

"Было бы хорошо, если бы трансфер Уолкотта состоялся. Но пока что ничего не решено. Мы думаем только о полноценном трансфере. Уверен, что Уолкотт сможет усилить "Эвертон", - приводит слова Эллардайса Sky Sports.

Ливерпульский клуб готов заплатить за 28-летнего форварда 22 миллиона евро.

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