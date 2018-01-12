Эллардайс: "Было бы хорошо подписать Уолкотта в "Эвертон"
Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс подтвердил информацию об интересе клуба к нападающему "Арсенала" Тео Уолкотту.
"Было бы хорошо, если бы трансфер Уолкотта состоялся. Но пока что ничего не решено. Мы думаем только о полноценном трансфере. Уверен, что Уолкотт сможет усилить "Эвертон", - приводит слова Эллардайса Sky Sports.
Ливерпульский клуб готов заплатить за 28-летнего форварда 22 миллиона евро.
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|Команда
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|1
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|18
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|Манчестер Юнайтед
|18
|41
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|Челси
|18
|38
|4
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|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
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|Эвертон
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|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
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|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
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|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
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|Суонси Сити
|17
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