Эллардайс: "Это я должен был ехать на ЧМ-2018 со сборной Англии"



Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс заявил, что он ощущает зависть к нынешнему наставнику команды Гарету Саутгейту.

"Я завидую Саутгейту и чувствую огромное разочарование. Это я должен был ехать на ЧМ-2018 со сборной Англии. Однако, е сожалению, обстоятельства сложились иначе", - приводит слова Эллардайса The Telegraph.

Напомним, что Эллардайс возглавил сборную Англии в 2016 году, но был уволен всего спустя несколько месяцев из-за причастности к махинациям с трансферами.

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