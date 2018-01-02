Эллардайс: "Эвертон" должен прервать серию неудач"

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Эллардайс: "Эвертон" должен прервать серию неудач"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс поделился эмоциями после матча 22-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Если дарить мяч игрокам "МЮ", они накажут за это. В моменте с первым голом мы пятились, в то время как нам нужно было оказать давление на соперника. В итоге Мартиаль завладел мячом и беспрепятственно ударил по воротам. Ни один игрок "Эвертона" не сумел его закрыть или помешать ему. В этот момент захотелось сделать замены. Мы должны избегать непредвиденных ошибок, отбирать мяч и быть сосредоточенными, иначе такие команды, как "Юнайтед", будут наказывать нас. Очень жаль, что так всё получилось. Мы должны прервать серию неудач" - приводит слова Эллардайса BBC. 

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