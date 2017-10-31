Эллардайс готов возглавить "Эвертон"

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Эллардайс готов возглавить "Эвертон"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс дал понять, что он готов возглавить "Эвертон".

"Если бы мне позвонили из стана "Эвертона", я бы с ними обсудил предложение. Не против возглавить такую команду" - цитирует Эллардайса Sky Sports.

Напомним, что недавно "Эвертон" уволил Рональда Кумана, сейчас командой руководит Дэвид Ансворт.

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