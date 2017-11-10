Эллардайс готов возглавить сборную США

Известный английский тренер Сэм Эллардайс признался, что у него есть желание возглавить сборную США.

"Я думаю, что возглавил бы сборную США. Если будет возможность поговорить с Федерацией, я буду с нетерпением её ждать. Мне всегда нравились Штаты, с тех пор как много лет назад я поиграл за "Тампу Бэй Роудис". Это было потрясающее время" - цитирует Эллардайса Transfermarketweb.

Напомним, что сборная США провалила квалификацию ЧМ-2018 и не попала на мундиаль, после чего национальную команду покинул Брюс Арена.

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