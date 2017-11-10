Эллардайс готов возглавить сборную США

Теги сэм эллардайссша

Эллардайс готов возглавить сборную США

Известный английский тренер Сэм Эллардайс признался, что у него есть желание возглавить сборную США.

"Я думаю, что возглавил бы сборную США. Если будет возможность поговорить с Федерацией, я буду с нетерпением её ждать. Мне всегда нравились Штаты, с тех пор как много лет назад я поиграл за "Тампу Бэй Роудис". Это было потрясающее время" - цитирует Эллардайса Transfermarketweb.

Напомним, что сборная США провалила квалификацию ЧМ-2018 и не попала на мундиаль, после чего национальную команду покинул Брюс Арена.

Не пропустите: "Эвертон" и Эллардайс не могут договориться по сроку контракта. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 ДК Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов