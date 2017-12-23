Эллардайс готовит сюрприз Конте: "Эвертон" ждет в гости "Челси"

"Эвертон" – "Челси"

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Начало матча: 15:30

Арбитр: Бобби Мэдли

В ту пору, когда уже большинство европейских чемпионатов отправляются в зимний отпуск, английская Премьер-Лига обычно только набирает обороты. Предрождественский 19-й тур пятничным вечером весело и феерично открыли "Арсенал" и "Ливерпуль", раскатав на "Эмирейтс" результативную ничью. И вот теперь надеются не разочаровать футбольных зрителей "Эвертон" и "Челси", которым предстоит параллельно с "Эль-Класико" выяснить отношения на "Гудисон Парк".

Ожидания от этого матча довольно-таки большие. Да, с одной стороны, "ириски" являются, что называется, клиентом для лондонцев. Ведь больше, чем "пенсионерам", мерсисайдцы никому не проигрывают в рамках АПЛ. Но с другой стороны, с приходом Сэма Эллардайса "Эвертон" здорово преобразился и за пять туров практически со дна поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы, поэтому есть вероятность, что опытный английский коуч подготовить сюрприз столичным гостям. Тем более, что он знает, как обыгрывать "Челси", проделывая это ранее с каждой из своих команд.

Подопечные Антонио Конте порой не всегда демонстрируют яркий футбол, но ниже третьего места не опускаются, тем самым создавая давление на "Манчестер Юнайтед", идущий на три очка впереди. "Челси" снова придется обойтись без своего главного форварда Альваро Мораты, который на этот раз пропустит матч из-за перебора желтых карточек. Но это отнюдь не значит, что свой шанс выйти в старте получит его дублер Миши Батшуайи. Скорей всего, тренерский штаб лондонцев перестрахуется и сыграет с ложной "девяткой" в лице Эдена Азара.

Интересные факты противостояния "Эвертона" и "Челси":

"Челси" выиграл три последних матчах против "Эвертона" с общим счетом 10:0 в рамках Премьер-Лиги.

Сэм Эллардайс выиграл два последних матчах с "ирисками". Кроме того, в случае победы он может стать первым тренером, которому удастся обыграть "пенсионеров" с пятью разными командами.

В текущем сезоне Уэйн Руни забил 10 голов в 16 встречах. Это его лучший показатель за последние пять лет.

Сеск Фабрегас принял участие в семи забитых в голах в последних пяти выступлениях на "Гудисоне" (три гола и четыре ассиста).

Ориентировочные составы на игру:

Эвертон: Пикфорд, Кенни, Холгейт, Уильямс, Мартина, Шнайдерлин, Гейе, Леннон, Руни, Сигурдссон, Калверт-Льюин

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Мозес, Канте, Бакайоко, Алонсо, Педро, Виллиан, Азар

Прогноз на матч "Эвертон" – "Челси":

Несмотря на потрясающую форму и беспроигрышную серию "Эвертона", "Челси" является фаворитом матча. Специалисты верят в статистику, поэтому на на победу "ирисок" выставляют столь "жирный" коэффициент 5.7. В то время, как выигрыш лондонского клуба в среднем оценивается в 1.65.

Богдан Архипенко

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