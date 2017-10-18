Эллардайс хочет возглавить сборную США

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Эллардайс хочет возглавить сборную США

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс хочет возглавить национальную команду США, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, 62-летний специалист готов вернуться к тренерской работе, если ему поступит предложение встать у руля "звёздно-полосатых".

Напомним, что несколько дней назад пост наставника сборной США покинул Брюс Арена, под руководством которого команда не сумела квалифицироваться на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru

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