Эллардайс хочет возглавить сборную США
Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс хочет возглавить национальную команду США, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, 62-летний специалист готов вернуться к тренерской работе, если ему поступит предложение встать у руля "звёздно-полосатых".
Напомним, что несколько дней назад пост наставника сборной США покинул Брюс Арена, под руководством которого команда не сумела квалифицироваться на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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