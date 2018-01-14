Эллардайс: "Игроки "Эвертона" меня разочаровали"

Теги эвертонсэм эллардайс

Эллардайс: "Игроки "Эвертона" меня разочаровали"
Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс раскритиковал своих футболистов после поражения команды от "Тоттенхэма" (0:4) в матче 23-го тура чемпионата Англии. 

"Решающим моментом этого матча был второй гол. Мы подумали, что он был забит из офсайда. Но это не давало нам права сдаваться и бросить играть в защите. Многие наши игроки решили не обороняться, когда соперник был с мячом. Меня очень разочаровали игроки "Эвертона". Подобной игры еще не было с тех пор, как я возглавил клуб. Мне нужно разобраться с этим", - приводит слова Эллардайса SportsMole.

После 23 туров "Эвертон" с 27 очками занимает 9 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Тоттенхэм" – "Эвертон" - 4:0 (обзор). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

В турнирной таблице Ла Лиги "Реал" находится ближе к зоне вылета, чем к "Барселоне"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 22 62
2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 22 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов