Эллардайс: "Игроки "Эвертона" меня разочаровали"



Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс раскритиковал своих футболистов после поражения команды от "Тоттенхэма" (0:4) в матче 23-го тура чемпионата Англии.

"Решающим моментом этого матча был второй гол. Мы подумали, что он был забит из офсайда. Но это не давало нам права сдаваться и бросить играть в защите. Многие наши игроки решили не обороняться, когда соперник был с мячом. Меня очень разочаровали игроки "Эвертона". Подобной игры еще не было с тех пор, как я возглавил клуб. Мне нужно разобраться с этим", - приводит слова Эллардайса SportsMole.

После 23 туров "Эвертон" с 27 очками занимает 9 место в Премьер-лиге.

Не пропустите: "Тоттенхэм" – "Эвертон" - 4:0 (обзор). | http://soccernews.ru