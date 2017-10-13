Бывший главный тренер "Кристал Пэлас" и сборной Англии Сэм Эллардайс может стать наставником сборной Шотландии.

61-летний англичанин рассматривается местными футбольными органами как один из основных кандидатов на должность.

Ранее сообщалось, что команду также может возглавить Дэвид Мойес.

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