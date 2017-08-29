Эллардайс может вернуться в "Кристал Пэлас"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс в скором времени может стать главным тренером "Кристал Пэлас".

В клубе крайне недовольны нынешним главным тренером Франком де Буром. Отмечается, что о своем негативном отношении к специалисту высказались и игроки команды.

Де Бур возглавил "Кристал Пэлас" этим летом.

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