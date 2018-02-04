Эллардайс назвал поражение от "Арсенала" катастрофой

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс высказался после матча 26-го тура АПЛ против "Арсенала".

"Это была катастрофа. В первом тайме мы играли отвратительно. Футболисты выходят на поле и не выполняют установку - это проблема. Стабильность была проблемой с тех пор, как я пришёл в "Эвертон". Мы можем блестяще сыграть с "Лестером", а затем так провалиться в матче против "Арсенала". Чем дольше я работаю с командой, тем сильнее игроки демонстрируют нестабильность, и я сталкиваюсь с тяжёлой битвой, пытаясь заставить их играть в лучший футбол каждую неделю" - приводит слова Эллардайса BBC.

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