Эллардайс недоволен действиями "Эвертона"

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Эллардайс недоволен действиями "Эвертона"

Маркетинговый отдел "Эвертона" предложил болельщикам дать оценку работе главного тренера команды Сэма Эллардайса в этом сезоне и это очень не понравилось тренеру.

"Видимо наш директор по маркетингу плохо понимает в футболе. Его дело это исследование рынка, поэтому ему следовало подумать, прежде чем делать подобные вещи. Председатель совета директоров клуба извинился передо мной за это. Какую оценку я бы поставил сам себе по 10-бальной системе?  Да идите вы в жопу. 11! – смеясь, ответил Эллардайс в интервью Sky Sports.

Напомним, что Эллардайс возглавил "Эвертон" с 30 ноября. Под его руководством клуб занимает девятое место в Премьер-лиге.

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