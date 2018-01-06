Эллардайс недоволен судейством в матче с "Ливерпулем"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс подвёл итоги матча 1/32 финала Кубка Англии против "Ливерпуля".

"Очень разочарован тем, что мы не прошли в следующий раунд турнира. Своей игрой мы заслуживали того, чтобы сравнять счёт, но не получилось. Игроки очень старались, и поэтому мы очень расстроены. Не думаю, что в том эпизоде был пенальти, но сейчас мы ничего не можем поделать. Я думаю, что судья допустил ошибку. Мы же ошиблись, когда "Ливерпуль" забивал победный гол. В остальном сыграли блестяще. Я не мог бы просить игроков о чём-то большем" - цитирует Эллардайса официальный сайт "ирисок".

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