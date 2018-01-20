Эллардайс: "Несколько игроков точно уйдут из "Эвертона" этой зимой"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс заявил, что его команда больше не будет покупать новых футболистов этой зимой.

"Мы думаем скорее об уходе нескольких игроков. Состав и так слишком велик, в настоящее время здесь 33 игрока, и с моей точки зрения это много.

Для меня важно, чтобы все игроки чувствовали свою значимость в команде. Я не знаю, кто именно уйдёт, потому что жду, когда другие клубы проявят интерес. Но несколько игроков точно уйдут", — сказал тренер.

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