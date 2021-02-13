Эллардайс объяснил, почему Муса не перешёл в "Вест Бромвич"

Наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс назвал причину срыва перехода экс-форварда ЦСКА Ахмеда Мусы.

По словам тренера "дроздов", у клуба не хватило денег на подписание контракта с нигерийцем.

Напомним, что 28-летний футболист с октября является свободным агентом после ухода из "Ан-Насра".

"Вест Бромвич" занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ по итогам 23 туров.

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