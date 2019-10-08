Эллардайс оценил шансы "Манчестер Юнайтед" вылететь из АПЛ

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Эллардайс оценил шансы "Манчестер Юнайтед" вылететь из АПЛ

Известный английский тренер Сэм Эллардайс порассуждал о проблемах и перспективах "Манчестер Юнайтед".

"В начале сезона у "МЮ" на бумаге была восхитительная команда. Но у них возникла куча проблем из-за травм и неуверенности в своих силах. Кроме того, всех отвлекает то, что Поль Погба хочет уйти в другой клуб. 

Команда мало забивает, и это становится реальной проблемой. Надеюсь, они не отправятся из-за этого в Чемпионшип, но пока они двигаются этим путём. Сульшеру предстоит много работы", - приводит слова Эллардайса TalkSPORT.

По итогам восьми туров "красные дьяволы" занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на 2 очка.

Не пропустите: Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" рассказал, что нужно сделать для выхода команды из кризиса. | http://soccernews.ru
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