Эллардайс оценил шансы "Манчестер Юнайтед" вылететь из АПЛ

Известный английский тренер Сэм Эллардайс порассуждал о проблемах и перспективах "Манчестер Юнайтед".

"В начале сезона у "МЮ" на бумаге была восхитительная команда. Но у них возникла куча проблем из-за травм и неуверенности в своих силах. Кроме того, всех отвлекает то, что Поль Погба хочет уйти в другой клуб.

Команда мало забивает, и это становится реальной проблемой. Надеюсь, они не отправятся из-за этого в Чемпионшип, но пока они двигаются этим путём. Сульшеру предстоит много работы", - приводит слова Эллардайса TalkSPORT.

По итогам восьми туров "красные дьяволы" занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на 2 очка.

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