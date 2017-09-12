Эллардайс отказался возглавить "Кристал Пэлас"

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Эллардайс отказался возглавить "Кристал Пэлас"

Известный тренер Сэм Эллардайс заявил, что он решил не возвращаться на пост наставника "Кристал Пэлас".

"Я разговаривал с президентом клуба и сказал, что не готов вернуться. В данный момент я не готов работать тренером, так как наслаждаюсь жизнью и с удовольствием смотрю, как другие пытаются справиться с давлением Премьер-лиги", - цитирует Эллардайса Sky Sports.

Напомним, что вчера с поста главного тренера "Кристал Пэлас" был уволен Франк де Бур.

62-летний Эллардайс возглавлял "Кристал Пэлас" во второй половине прошлого сезона и сумел спасти клуб от вылета из Премьер-лиги. По окончании сезона специалист подал в отставку.

Не пропустите: Де Бур уволен с поста главного тренера "Кристал Пэласа". | http://soccernews.ru

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