Эллардайс отменил рождественскую вечеринку в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс принял решение отменить празднование Рождества в клубе.

"Я отменил рождественскую вечеринку. В данный момент времени в ней нет необходимости. Это связано с положением "Эвертона" в турнирной таблице до моего прихода в команду. Я сказал, что мы можем обсудить возможность празднования в январе. Но сейчас мы не в том состоянии, чтобы расслабляться", - приводит слова Эллардайса ВВС.

Напомним, что после 16 туров "Эвертон" с 19 очками занимает 10 место в Премьер-лиге, а также вылетел из Лиги Европы.

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