Эллардайс отрицает переговоры с "Эвертоном"

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Эллардайс отрицает переговоры с "Эвертоном"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс отрицает переговоры с "Эвертоном".

Ранее сообщалось, что руководство "ирисок" считает 63-летнего специалиста главным кандидатом на пост наставника и стороны уже провели встречу, в ходе которой обсудили детали сотрудничества.

"На данный момент ничего не было. Сейчас сижу дома. Собираюсь на конференцию тренеров, так что ближайшие пару дней проведу среди коллег. Разговаривал ли я с Мошири? Нет. Но если кто-то позвонит, я всегда открыт к диалогу" - приводит слова Эллардайса talkSPORT.

Напомним, что сейчас "Эвертоном" руководит Дэвид Ансуорт. | http://soccernews.ru

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