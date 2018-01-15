Эллардайс поделился мнением о возможном трансфере Уолкотта в "Эвертон"

Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс прокомментировал возможную покупку форварда "Арсенала" Тео Уолкотта.

"Я пока не знаю, на какой позиции он будет играть в "Эвертоне". Сделка пока не завершена, поэтому сложно говорить что-то по этому поводу. Я наблюдал за ним в "Арсенале", он способен играть на любой позиции в атаке. Посмотрим, как все сложится" - приводят слова Эллардайса английские СМИ.

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