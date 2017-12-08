Эллардайс поделился ожиданиями от мерсисайдского дерби

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс высказался в преддверии матча 16-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

"Всё зависит от того, сможем ли мы справиться с давлением и атмосферой. И с командой, которая, вынужден признать, находится в лучшей форме с момента прихода Юргена Клоппа и которая обладает лучшей атакой в АПЛ. И даже если игроки проведут свой лучший матч, этого может не хватить, чтобы справиться с таким "Ливерпулем". Нам придётся справляться с их атакой перед тем, как думать о своих" - цитирует Эллардайса The Telegraph.

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Эвертон" состоится в воскресенье в 17:15 по московскому времени.

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