Эллардайс покинет "Эвертон"

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Эллардайс покинет "Эвертон"

"Эвертон" собирается уволить главного тренера команды Сэма Эллардайса, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, руководство "ирисок" приняло такое решение из-за негативной репутации 63-летнего специалиста. Об отставке будет объявлено на текущей неделе.

Преемником Эллардайса, скорее всего, станет Марку Силва, которого "Эвертон" хотел пригласить ещё в прошлом году.

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