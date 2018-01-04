Эллардайс прокомментировал возможный уход Баркли из "Эвертона"

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Эллардайс прокомментировал возможный уход Баркли из "Эвертона"

Главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Росса Баркли.

"Я думаю, что мы смирились с уходом Баркли. Клуб смирился с этим ещё до моего прихода. И я не считаю, что что-то изменится. Думаю, что уже этой зимой к нему будет интерес. Скорее всего, и от больших клубов тоже" - цитирует Эллардайса 101 Great Goals.

Стоит отметить, что в этом сезоне 24-летний Баркли из-за травмы не сыграл за "Эвертон" ни одного матча. Его контракт с "ирисками" истекает летом 2018 года.  

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