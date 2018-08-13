Эллардайс раскритиковал тактику Эмери

Экс-тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс высказался о тактике наставника "Арсенала" Унаи Эмери на матч с "Манчестер Сити" (0:2).

"Как играет "Манчестер Сити"? Они постоянно прессингуют. "Арсенал" же старался играть от защиты. Играть так все время - полная чушь. Даже фанаты "канониров" были рады, когда Чех выбил мяч на половину поля соперника" - приводит слова Эллардайса Sky Sports.

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