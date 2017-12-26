Эллардайс рассказал о причинах сорвавшегося трансфера Жиру в "Эвертон"
Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс исключил попытки в январе подписать форварда "Арсенала" Оливье Жиру.
"Я не думаю, что мы вновь попробуем подписать его, ведь он отказался переходить в прошлый раз. Он не хочет переезжать к северу от Лондона. Или его жена не хочет. Для жен это очень важно, знаете ли. Обычно они все решают. Говорю это по собственному опыту" - приводит слова Эллардайса Mirror.
Напомним, что "Эвертон" пытался заполучить Жиру летом этого года.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|18
|52
|2
|Манчестер Юнайтед
|18
|41
|3
|Челси
|18
|38
|4
|Ливерпуль
|18
|34
|5
|Арсенал Лондон
|18
|33
|6
|Бернли
|18
|32
|7
|Тоттенхэм
|18
|31
|8
|Лестер Сити
|18
|26
|9
|Уотфорд
|18
|22
|10
|Эвертон
|17
|22
|11
|Хаддерсфилд Таун
|18
|21
|12
|Саутгемптон
|18
|18
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|18
|14
|Кристал Пэлас
|18
|17
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|17
|16
|Борнмут
|18
|16
|17
|Сток Сити
|18
|16
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|15
|19
|Вест Бромвич Альбион
|18
|14
|20
|Суонси Сити
|17
|12