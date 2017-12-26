Эллардайс рассказал о причинах сорвавшегося трансфера Жиру в "Эвертон"

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Эллардайс рассказал о причинах сорвавшегося трансфера Жиру в "Эвертон"

Наставник "Эвертона" Сэм Эллардайс исключил попытки в январе подписать форварда "Арсенала" Оливье Жиру.

"Я не думаю, что мы вновь попробуем подписать его, ведь он отказался переходить в прошлый раз. Он не хочет переезжать к северу от Лондона. Или его жена не хочет. Для жен это очень важно, знаете ли. Обычно они все решают. Говорю это по собственному опыту" - приводит слова Эллардайса Mirror.

Напомним, что "Эвертон" пытался заполучить Жиру летом этого года.

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