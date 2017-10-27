Эллардайс: "Сейчас Премьер-Лига - это лига иностранцев"

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Эллардайс: "Сейчас Премьер-Лига - это лига иностранцев"

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс рассказал о проблемах английского футбола.

"Думаю, что в АПЛ британских специалистов считают второсортными. Это позор, ведь многим высокообразованным и талантливым тренерам некуда идти работать. Сейчас Премьер-Лига - это лига иностранцев. Просто посмотрите на имена владельцев, тренеров и футболистов" - приводит слова Эллардайса ITV.

Отметим, что сейчас в АПЛ работают семь тренеров из Великобритании.

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