Эллардайс уволен с поста главного тренера "Эвертона"

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Эллардайс уволен с поста главного тренера "Эвертона"

"Эвертон" объявил об отставке с поста главного тренера Сэма Эллардайса, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт, который действовал до лета 2019 года, по обоюдному согласию.

Его преемником в мерсисайдском клубе может стать наставник "Уотфорда" Марку Силва.

В этом сезоне "Эвертон" под руководством Эллардайса финишировал на восьмом месте в Премьер-лиге и не попал в еврокубки.

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