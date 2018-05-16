Эллардайс уволен с поста главного тренера "Эвертона"

"Эвертон" объявил об отставке с поста главного тренера Сэма Эллардайса, сообщает официальный сайт клуба.

Стороны расторгли контракт, который действовал до лета 2019 года, по обоюдному согласию.

Его преемником в мерсисайдском клубе может стать наставник "Уотфорда" Марку Силва.

В этом сезоне "Эвертон" под руководством Эллардайса финишировал на восьмом месте в Премьер-лиге и не попал в еврокубки.

Не пропустите: "Челси" готов обменять Азара в "Реал". | http://soccernews.ru