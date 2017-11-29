Эллардайс возглавил "Эвертон"

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Эллардайс возглавил "Эвертон"
Новым главным тренером "Эвертона" назначен Сэм Эллардайс, сообщает официальный сайт клуба.

Условия личного контракта специалиста не разглашаются. Он приступит к выполнению обязанностей после матча 14-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма". А в этой встрече командой будет руководить Дэвид Ансворт.

63-летний Эллардайс за свою карьеру тренировал "Блэкпул", "Ноттс Каунти", "Болтон", "Ньюкасл", "Блэкберн", "Вест Хэм", "Сандерленд", сборную Англии и "Кристал Пэлас". Особых успехов не добивался.

Не пропустите: Будущий наставник "Эвертона" Эллардайс уступает по числу матчей в АПЛ только Фергюсону, Венгеру, Реднаппу и Мойесу. | http://soccernews.ru

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