Эллардайс возглавил "Вест Бромвич"

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Эллардайс возглавил "Вест Бромвич"

"Вест Бромвич" объявил о назначении Сэма Эллардайса новым тренером команды.

Как сообщает сайт клуба, с 66-летним специалистом был подписан контракт на 1,5 года.

Напомним, что Эллардайс известен по своей работе в "Ньюкасле", "Вест Хэме", "Эвертоне" и сборной Англии.

После 13 туров "Вест Бромвич" занимает в АПЛ предпоследнее место, имея в активе 7 очков.

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