Эллардайс возглавит "Эвертон"

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Эллардайс возглавит "Эвертон"

Новым главным тренером "Эвертона", скорее всего, станет Сэм Эллардайс, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб практически достиг соглашения с наставником. Ожидается, что специалист подпишет с "ирисками" контракт в бдижайшие дни.

Напомним, что "Эвертон" остался без наставника с 23 октября, когда был уволен Рональд Куман.

В данный момент клуб занимает 16-е место в чемпионате Англии.

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