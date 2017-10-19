Эллардайс: "Я не готов возглавить "Лестер"

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс объяснил, почему он отказался возглавить "Лестер".

"Лестер" - это большой клуб, и я бы хотел возглавить его. Мне бы была интересна эта работа, но я не думаю, что для этого пришло время. Я не готов. Я много лет в футболе, но сейчас, по завершении предыдущего сезона, я получаю удовольствие от жизни" - приводит слова Эллардайса talkSPORT.

Напомним, что "Лестер" пару дней назад уволил Крэйга Шекспира за неудовлетворительные результаты команды и теперь ищет нового наставника.

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