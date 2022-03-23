Эллиот назвал своего кумира. Это не Роналду и не Месси

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Эллиот назвал своего кумира. Это не Роналду и не Месси

Фото: твиттер Эллиотта\Автор неизвестен

Молодой полузащитник "Ливерпуля" Харви Эллиот поделился мнением о нападающем сборной Бразилии и "Пари Сен-Жермен" Неймаре, который является его кумиром.

"Это правда, да, он мой кумир. Недавно я смотрел его документальный фильм, чтобы увидеть его путь, откуда он пришел и как стал тем, кем является сейчас. Это очень вдохновляет.

Я считаю, что он отличный футболист. Один из лучших футболистов, когда-либо игравших в эту игру", – заявил 18-летний футболист.

В нынешнем сезоне Эллиот пробился в первую команду "Ливерпуля", где уже успел сыграть пять матчей в АПЛ.

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