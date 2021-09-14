Эллиот высказался о своей травме

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Молодой хавбек "Ливерпуля" Харви Эллиот рассказал травме, которую он получил после подката футболиста "Лидса" Паскаля Стрейка в игре четвертого тура английской премьер-лиги (0:3).

"Это не его вина. Подкат не тянул на красную карточку, это просто странный несчастный случай, в футболе такое случается.

Я вернусь сильнее, 100%. Спасибо за поддержку", – написал Эллиот в комментариях к публикации паблика "433".

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