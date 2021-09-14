Эллиот высказался о своей травме
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Молодой хавбек "Ливерпуля" Харви Эллиот рассказал травме, которую он получил после подката футболиста "Лидса" Паскаля Стрейка в игре четвертого тура английской премьер-лиги (0:3).
"Это не его вина. Подкат не тянул на красную карточку, это просто странный несчастный случай, в футболе такое случается.
Я вернусь сильнее, 100%. Спасибо за поддержку", – написал Эллиот в комментариях к публикации паблика "433".
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18