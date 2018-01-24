Эльюнусси может перейти в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургбазельмохамед эльюнусси

Эльюнусси может перейти в "Зенит"
"Зенит" проявляет интерес к норвежскому полузащитнику "Базеля" Мохамеду Эльюнусси, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, на покупке игрока настаивает лично главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини. Хавбек может сыграть на позициях центрального полузащитника или вингера. Сумма трансфера может составить 12 миллионов евро.

В этом сезоне 23-летний Эльюнусси провел за "Базель" 25 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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