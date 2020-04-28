Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca
Эмблема московского ЦСКА претендует на звание лучшего логотипа в мире. Данное голосование запустило испанское издание Marca.
В список вошли логотипы 50 команд.
В число номинантов вошли "Реал", "Атлетико", "Барселона", "Аякс", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед", ЦСКА, "Наполи", "Црвена Звезда" и другие.
Лучшая эмблема будет выбрана с помощью голосования. Когда точно станет известен победитель пока не оглашается.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20