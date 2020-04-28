Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca

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Эмблема ЦСКА претендует на звание лучшей в мире по версии Marca

Эмблема московского ЦСКА претендует на звание лучшего логотипа в мире. Данное голосование запустило испанское издание Marca.

В список вошли логотипы 50 команд.

В число номинантов вошли "Реал", "Атлетико", "Барселона", "Аякс", "Ливерпуль", "Челси", "Манчестер Юнайтед"ЦСКА, "Наполи", "Црвена Звезда" и другие.

Лучшая эмблема будет выбрана с помощью голосования. Когда точно станет известен победитель пока не оглашается.

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