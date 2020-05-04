Эмблема ЦСКА вошла в топ-10 лучших в мире по версии читателей Marca
Испанская газета Marca опубликовала рейтинг лучших логотипов футбольных клубов по версии собственных читателей.
Отметим, что девятое место занял московский ЦСКА. За эмблему армейцев отдали свои голоса почти 43 тысячи человек, принявших участие в голосовании.
Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. "Раджа Касабланка" (Марокко);
2. "Аль-Ахли" (Египет);
3. "Флуминенсе" (Бразилия);
4. "Реал" (Испания);
5. "Фенербахче" (Турция);
6. "Ливерпуль" (Англия);
7. "Барселона" (Испания);
8. "Коло-Коло" (Чили);
9. ЦСКА (Россия);
10. "Бешикташ" (Турция).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18